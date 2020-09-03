В спортивную школу Туапсе купили новое водное оборудование

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Для спортивной школы водного поло и плавания в Туапсе приобрели специальные плавательные тренажеры и инвентарь. Это оборудование позволит начинающим спортсменам осваивать программы спортивной подготовки и участвовать в краевых и всероссийских соревнованиях.

- На базе краевой спортивной школы в Туапсе формируются сборные команды Краснодарского края по водному поло и плаванию. Чтобы организовать достойную подготовку, учреждение оснастили необходимым оборудованием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что здесь в этом году закончили капремонт: отремонтировали бассейн, сделали ограждение чаши, обновили раздевалки и душевые.

На обновление инвентаря и оборудования в спортивных школах на Кубани в этом году выделено более 56 млн рублей.