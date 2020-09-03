Жительница Краснодара за нарушения ПДД накопила штрафов на сто тысяч рублей

Фото: УФССП РФ по краю

В Краснодаре женщина колесила по городу, регулярно нарушая правила дорожного движения. Но штрафы за них она платить не собиралась. Подключиться к взысканию задолженности пришлось приставам.

- Жительница Краснодара накопила порядка ста штрафов за ПДД. Из 200-тысячной задолженности примерно половину составляет исполнительский сбор. Приставы установили, что в собственности неплательщицы есть машина «Lada», которую можно забрать в счет погашения долга. Но арестовать автомобиль оказалось непросто, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Оказалось, что на момент разбирательств машина оказалась в Дагестане. Коллеги приставов из соседней Республики оперативно установили основные маршруты передвижения авто. Вскоре машину остановили для проверки документов и арестовали. За рулем в этот момент находилось третье лицо. Но это не повлияло на действия приставов.

В настоящий момент транспортное средство находится на штрафстоянке, откуда отправится на принудительную реализацию. А вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности.