Мэр Краснодара рассказал, как его лечат в больнице от коронавируса

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Главу краевого центра Евгения Первышова госпитализировали с коронавирусом 31 августа. Спустя три дня, проведенных в больнице, мэр поделился, как проходит его лечение.

- Как и обещал, рассказываю о том, как проходит лечение. Врачи рекомендуют большую часть времени лежать на животе, чтобы снять нагрузку на лёгкие. Лечат уколами и капельницами. Самочувствие сейчас нормальное. С уверенностью могу сказать, что точно поправлюсь - здесь отличное трёхразовое питание, - сообщил в своем Telegram-канале Евгений Первышов.

Мэр города поблагодарил врачей и сказал, что видит, в каких сложных условиях им приходится работать.

- Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Соблюдайте все обязательные требования медиков и Роспотребнадзора, - заключил глава Краснодара.

Напомним, сейчас Первышов находится в отпуске. Ранее он сообщал, что соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками, но вирус всё равно где-то его подкараулил.