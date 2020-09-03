Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 3 сентября увеличилось на 90

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 3 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 90 новых случаев заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 85 лет. Коронавирус выявили в 20 районах Кубани.

- В Краснодаре заболели 40 человек, 11 заразились в Сочи, шесть – Тихорецком районе. В Динском и Северском районах зафиксировано по пять случаев инфекции. В Кущевском районе – по четыре. В Анапе, Геленджике, Туапсинском, Калининском и Славянском районах выявили по два случая заражения. В Ейском, Гулькевичском, Курганинском, Щербиновском, Каневском, Новопокровском, Усть-Лабинском районах, Горячем Ключе и Армавире по одному пациенту получили положительные тесты на COVID-19, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди инфицированных оказались и дети: 10-месячный малыш и 14-летний подросток. Они находятся в Краснодаре.

Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 27 человек, еще пять – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара рассказал, как его лечат в больнице от коронавируса. Он поблагодарил медиков.