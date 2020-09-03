Сотрудниками ФСБ в Краснодарском крае задержан пытавшийся въехать в РФ гражданин Ганы

Фото ПУ ФСБ по краю

Пограничниками в морском пункте пропуска «Кавказ» при прохождении паспортного контроля пассажирами прибывшего сюда турецкого судна, обнаружен гражданин Республики Гана.

Несовершеннолетний житель Западной Африки собирался каким-то образом попасть в Россию без въездной визы.

Как выяснилось в ходе его опроса, молодой африканец проник на борт судна в одном из морских портов на пути его следования. Как он объяснил, в РФ он ехал «за лучшей жизнью».

- Иностранный гражданин через государственную границу пропущен не был, в период нахождения судна в акватории морского пункта пропуска Кавказ обеспечена дополнительная охрана,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.