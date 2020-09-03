Два новых ФАПа появились на Кубани в рамках нацпроекта

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Районы и города края продолжают обеспечивать новым медицинским оборудованием и строить новые стационары в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новые фельдшерско-акушерские пункты получили ЦРБ в Белоглинском районе и Приморско-Ахтарске.

В ФАПах площадью почти в 80 квадратных метров находится приемное отделение, гинекологические и процедурные кабинеты, и аптека.

Модули новых акушерских пунктов уже установлены в станице Новолокинской Белоглинского района и в хуторе Новонекрасовском Приморско-Ахтарского района.

- Здания фельдшерско-акушерских пунктов уже смонтированы и готовятся к эксплуатации, – рассказали в краевом Минздраве.

В текущем году году в рамках нацпроекта в регионе планируется создать 27 современных модульных ФАПов в 17 муниципалитетах.