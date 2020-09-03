«На фото я твое взгляну»: в Краснодаре курьеры разносят пиццу в маске с лицом Шуфутинского

Фото u23.ru

Песня известного исполнителя Михаила Шуфутинского «Третье сентября» уже давно завоевала сердца многочисленных поклонников по всему миру.

Однако, вряд ли ее создатели-композитор Игорь Крутой и автор текста Игорь Николаев в далеком 1993 году подозревали, что эта популярность будет принимать со временем все более разнообразные формы.

В последнее десятилетие композиция Шуфутинского превратилась в один из наиболее популярных интернет-мемов.

Фото певца с цитатами из песни тиражируются по различным поводам в миллионах постов в соцсетях.

А вот теперь за дело взялись и маркетологи. Сотрудники одной из краснодарских компаний по приготовлению и доставке еды отправили к своим клиентам 3 сентября курьеров в масках с лицом Михаила Шуфутинского.

- Хоть «Шуфутинский» и бутафорский, но вся пицца очень вкусная,- утверждают в компании.