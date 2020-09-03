Заведующая технической школой в Тихорецке предстанет перед судом за торговлю дипломами

Фото СК РФ

В октябре 2019 года к заведующей филиала учебного заведения в Тихорецке обратилась женщина, желавшая обучиться профессии продавца продовольственного магазина.

Заведующая сразу сообщила, что свободных мест для обучения нет, но упомянула, что может «помочь решить вопрос» за 27 тысяч рублей. Более того, за эти деньги предлагалось вообще не проходить обучение, а сразу выдать диплом о его окончании и успешной сдаче экзаменов.

Заведующая, без лишней скромности, тут же назвала и номер банковской карты, на которую надо перечислить деньги. Деньги начинающая «студентка» перечислила, одновременно сообщив о своей «учебе» в СК.

3 декабря 2019 года руководитель филиала встретилась с заявителем и передала ей подготовленный сертификат, после чего была немедленно задержана полицией.

- Следственным отделом по Крымскому району краевого СКР завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей Крымским филиалом Тихорецкой технической школы. Она обвиняется в коммерческом подкупе за незаконные действия в значительном размере (п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.