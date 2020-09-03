В Дагомысе открылся новый МФЦ

Фото администрации КК

Шестой по счету в Сочи многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг начал работу в Лазаревском районе курорта.

Он расположился в поселке Дагомыс и в нем предусмотрены 10 окон обслуживания клиентов. Дагомыс-один из наиболее быстрорастущих по числу населения населенных пунктов на территории Сочи, поэтому новый МФЦ пришелся тут очень кстати.

На 225 квадратных метрах в новом офисе расположен удобный зал ожидания. Здесь же оборудованы рабочие места сотрудников с современной техникой для оперативного и эффективного обслуживания заявителей.

- Услугами МФЦ смогут пользоваться не только жители поселка Дагомыс, но и близлежащих к нему населенных пунктов, – подчеркнули в краевом департаменте информатизации и связи.

в 2020 году в регионе открылось уже четыре новых МФЦ – два из них находятся в Сириусе и Дагомысе. Всего в крае работает 61 МФЦ с 2 тысячами сотрудников.