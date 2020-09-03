На Кубани начнут стоить 13 спорткомплексов и центров единоборств

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Новые малобюджетные спорткомплексы начнут строить в Горячем Ключе, Анапе и Сочи, Апшеронском, Белоглинском, Динском, Ейском и Выселковском районах. Центры единоборств – в Анапе, Славянске-на-Кубани и Кореновске, а также станицах Тбилисской и Павловской.

– На строительство 13 объектов выделено более 245 миллионов рублей. Какие-то будут открыты уже в этом году, какие-то распахнут двери в следующем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется, что в каждом районе будет свой центр единоборств. Всего за последние пять лет было создано порядка 700 спортивных объектов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что для спортивной школы водного поло и плавания в Туапсе приобрели специальные плавательные тренажеры и инвентарь. Это оборудование позволит начинающим спортсменам осваивать программы спортивной подготовки и участвовать в краевых и всероссийских соревнованиях.