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В Каневском районе восьмилетняя девочка погибла от удара качелями по голове

СК начал проверку обстоятельств трагедии
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото СК РФ

Фото СК РФ

Трагедия произошла во дворе частного сельского дома в хуторе Большие Челбасы Стародеревянковского поселения в Каневском районе края.

Здесь 29 августа восьмилетняя девочка решила покататься на самодельных качелях. В какой-то момент она решила спрыгнуть с них на ходу, но сделала это крайне неудачно.

Качели сильно ударили ее по голове. От удара ребенок умер на месте.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели девочки.

- По факту гибели 8-летнего ребенка территориальным следственным отделом организована доследственная проверка. Назначена медицинская судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК ко краю.