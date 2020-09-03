В Каневском районе восьмилетняя девочка погибла от удара качелями по голове

Фото СК РФ

Трагедия произошла во дворе частного сельского дома в хуторе Большие Челбасы Стародеревянковского поселения в Каневском районе края.

Здесь 29 августа восьмилетняя девочка решила покататься на самодельных качелях. В какой-то момент она решила спрыгнуть с них на ходу, но сделала это крайне неудачно.

Качели сильно ударили ее по голове. От удара ребенок умер на месте.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели девочки.

- По факту гибели 8-летнего ребенка территориальным следственным отделом организована доследственная проверка. Назначена медицинская судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК ко краю.