«Новые Люди» Краснодара и эко-активисты «Чистой Среды» убрали 18 тонн мусора

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Доски, металл, бумага, пластик, бетон, — вот далеко не полный перечень всех «сокровищ», которые собрали участники субботника у Западного обхода Краснодара.

Место, которое убирали экологические активисты и «Новые Люди» — историческое. Это старый почтовый тракт, по которому ехал в Тамань еще Михаил Лермонтов. Сейчас же здесь самая настоящая стихийная свалка строительного мусора, куда отходы вывозят огромными самосвалами. Дело в том, что неподалеку от этого места, в х. Копанском, расположен полигон бытовых отходов. До него недобросовестные водители грузовиков с мусором или строители попросту не доезжают. В итоге мусор месяцами скапливается на обочине дороги.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Стихийные свалки, помимо экологических проблем, несут проблемы в общество, - поделился директор кадетского корпуса, кандидат «Новых Людей» Владимир Копылов, участвующий в уборке. – Многие думают, что мусор выброшенный в безлюдном месте никому не мешает, но это не так. Здесь двойная проблема: с одной стороны, это вопрос нравственного воспитания каждого, а с другой – контроля ответственных лиц. Я думаю, вечерние или ночные рейды по таким точкам выброса мусора, а они, как правило, общеизвестны, могли бы исправить ситуацию.

Виктор Семыкин, участник субботника от партии «Новые Люди», — предприниматель, он сам занимается строительным бизнесом. Он рассказывает, что несколько лет назад ситуация на тракте не была такой плачевной.

- Раньше на въезде на эту территорию стоял шлагбаум, – рассказывает Виктор. – И большегрузы сюда не могли заезжать. Сейчас же за каких-то полчаса мимо нас проехали уже несколько грузовиков. Очень обидно, что люди не думают о том, какую окружающую среду они оставят своим детям. Я сегодня здесь, потому что считаю, что начинать нужно, в первую очередь, с себя. Говорить о том, что грязно, недостаточно. Нужно действовать.

«Чистая среда» — проект Елены Полосуевой. Его она, как краснодарский кандидат «Новых Людей», представила в Москве на съезде партии. Небольшие семейные субботники со временем переросли в серьезные уборки. И зная Елену, можно точно сказать, через несколько лет ее проект будет работать на весь край.

- Наш проект начинался просто как волонтерские уборки, - говорит Елена Полосуева. - Собирались, выезжали и убирали места на берегу реки. Но потом решили подойти к процессу уборки, как к рабочему процессу. Так у нас появилась бригада, которая трижды в неделю выезжает по заявкам и помогает жителям Краснодара наводить порядок. Да, пока зона ее действия ограничена Краснодаром и зоной в 60 километров вокруг, но мы хотим, чтобы подобные бригады появились в каждой станице. Поэтому параллельно с уборками мы организовали и образовательный процесс, чтобы люди поняли, что такое мусор, чем он опасен, увидели тот объем отходов, который производит человек. Наш край — очень привлекателен. Это и аграрный, и туристический регион. Нельзя допустить, чтобы он оказался захламлен пластиковыми тарелками.

В субботнике у Западного обхода Краснодара приняли участие несколько десятков человек. Количество мешков с мусором, которые удалось вывезти, не поддается счету. Известно, что общая масса мусора, который убрали эко-активисты — без малого 18 тонн. Сложность заключалась еще и в том, что мусор распределен локально, но на большой территории. Часть ее активисты уже очистили. Но не исключено, что в ближайшее время субботник может повториться — остался еще участок дороги, не охваченный уборкой.

Если вы готовы присоединиться к Елене, активистам «Чистой Среды», волонтерам «Новых Людей», заходите на их страницы в социальных сетях — там всегда можно уточнить актуальную информацию о новых акциях. А главное помните: чисто там, где не мусорят.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».