Пожар на плавнях на Кубани видно из космоса

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

Огненная стихия разбушевалась сегодня, 3 сентября, в Приморско-Ахтарском районе. Здесь на местных водоемах вспыхнули камыши. Плавни горят в пяти местах, пожар распространился на площади почти два гектара.

- Происходит горение камыша в труднодоступной плавневой зоне. Площадь, пройденная огнём, в районе хуторе Садки составляет 0,8 гектаров, в районе станицы Степной достигает 0,9 гектаров. Всего в настоящее время действует пять очагов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

На помощь пожарным, которые тушат огонь с земли и воды, на помощь прилетел вертолет МИ-8. С винтокрылой машины тоже сбрасывают воду на кострища. По данным спасателей, угрозы распространения на населенные пункты нет.

Пожар на плавнях в Приморско-Ахтарском районе видно из космоса. Специалисты сделали несколько снимков со спутника, на них видно как клубы дыма повисли почти над половиной города.