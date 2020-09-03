Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Фонтаны» в Краснодаре

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Застройщику открыты кредитные линии на сумму 3,2 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство трех домов, рассчитанных на 1,6 тысячи квартир и 75 тысяч кв.м. жилой площади. Это третий совместный проект банка и девелопера.

Сбербанк – основной кредитор строительной отрасли Краснодарского края, на долю банка приходится 86% жилых комплексов, строящихся с эскроу-счетами. С начала года банк на 40% увеличил кредитный портфель финансирования строительства, размер которого превысил 50 млрд рублей.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк продолжает эффективное сотрудничество с компанией «ССК» по финансированию проектов жилой недвижимости. Комплексы от «ССК» отвечают требованиям комфорта, безопасности и качества. На строительство ЖК «Фонтаны» банк открыл кредитные линии на сумму 3,2 млрд рублей со сниженной процентной ставкой по программе субсидирования Минэкономразвития. При участии банка девелопер возводит в Краснодаре три жилых комплекса, рассчитанных на 4,5 тысячи квартир».

Карен Казарян, учредитель компании «ССК»:

«Уже третий объект компания ССК строит в сотрудничестве со Сбербанком. Для нас это традиция плодотворного взаимодействия и эффективной работы. Новая очередь жилого комплекса «Фонтаны» - это три 24-этажных литера. Компанию ССК и Сбербанк связывают давние партнерские отношения: банком аккредитована большая часть наших объектов, действуют различные программы по ипотеке»

Жилой комплекс «Фонтаны» – дом клубного типа, расположенный в Краснодаре по адресу ул. Воронежская, 47/35. Комплекс включает в себя дома с коммерческими помещениями, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, наземным паркингом. Строительство жилого комплекса началось в апреле этого года и планируется к завершению в середине 2023 года.

Строительная компания «ССК» – один из ведущих застройщиков Краснодарского края, работает на рынке жилой недвижимости с 2012 года. Среди объектов компании – жилые комплексы «Сердце», «Лучший», «Поколение», «Открытие», «Крылья», «Дыхание», «Время», «Ракурс». По данным на сентябрь 2020 года, «ССК» занимает второе место в Краснодарском крае по объемам текущего строительства (по версии Единого реестра застройщиков).