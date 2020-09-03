В 2020 году почти 2 миллиона тонн сахарной свеклы поступило на заводы Кубани

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал на сахарном заводе в Успенском районе. Предприятие почти треть продукции направляет за рубеж.

С 1 сентября здесь уже переработано более 15 тыс. тонн свеклы, а за весь сезон планируют целый миллион тонн сырья. Среди прочей продукции, рассчитывают произвести более 80 тысяч тонн сахара марки «экстра».

- Здесь понимают – для того, чтобы быть успешным завтра, надо вкладывать в модернизацию сегодня. И такая стратегия должна быть у всех предприятий края, – подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе посещения завода.

Как считают эксперты, в этом году, несмотря на засуху в регионе дефицита сахара не будет.

На российском сахарном рынке доля Краснодарского края достигает четверти от всего объема.