На Кубани охранники Минтранса спасли мужчину от прыжка с моста

Охранники оказали мужчине психологическую помощь и доставили его на дежурный пост полиции. Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.

Этот инцидент произошел ранним утром 3 сентября. На мосту на участке трассы Новороссийск - Керчь сотрудники Краснодарского филиала государственной охраны Минтранса России спасли мужчину от необдуманного поступка.

- Начальник дежурной смены Игорь Ортега и стрелки ГБР отделения «Мост Тамань» Владимир Куксов и Эйнар Хайретдинов патрулировали территорию. Как вдруг заметили машину, которая остановилась на мосту, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Из авто вышел мужчина и подошел к ограждению. Сотрудники ведомственной охраны поспешили к нему, так как поняли, что собирается сделать незнакомец.

Во время разговора 35-летний мужчина признался, что сам приехал из Воронежа, там же и проживает. На необдуманный поступок его толкнула неразделенная любовь.

- Молодого человека успокоили и доставили на дежурный пост полиции Анапы, - добавляет Виктор Слободенюк.