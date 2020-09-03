В Северском районе открылся новый тепличный комплекс площадью 10 гектаров

Фото администрации КК

Новый огромный тепличный комплекс построен в Северском районе края. Объект занимает площадь в 10 гектаров и возведен всего за год. Это уже вторая очередь тепличного комплекса в станице Новодмитриевской, созданного по соглашению властей региона, муниципалитета и инвестора. Инвестиции в проект составляют более 580 миллионов рублей.

Здесь круглый год будут выращивать помидоры и огурцы по гидропонной системе. Процесс выращивания овощей полностью автоматизирован.

- Строительство второй очереди позволит увеличить производственную мощность всего комплекса до 4 тыс. тонн овощей в год, – рассказали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Инвестор для реализации проекта получил поддержку в подключении дополнительной электрической мощности. Это стало возможным благодаря мерам ,принимаемым властями края по содействию инвестпроектам.

По решению губернатора впервые по инвестпроектам стоимостью 0,1 – 1 млрд рублей с началом реализации с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 край будет в течение трех лет предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки.

Также, в 2021 году на компенсации затрат бизнесменов по созданию инфраструктуры регионом будет направлено 2,6 миллиарда рублей