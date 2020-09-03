В Сочи задержали грузовик с товарами для первоклассников

Фото Сочинской таможни

На таможенном посту на границе с Абхазией таможенниками был остановлен грузовой автомобиль Volvo, ехавший из России в соседнюю республику.

По документам, в грузовике везли хозтовары, одежду и обувь весом более 2 тонн. Однако, машина вызвала подозрения у таможенников. В ходе осмотра эти подозрения подтвердились.

В результате таможенного досмотра инспекторами обнаружена крупная партия товара, который не был указан в документах: хозяйственные товары, женские купальники, детские игрушки, наборы для первоклассников - всего 5663 единицы.

Документов на груз у водителя из Абхазии не было. Он рассказал, что в машине оставалось место, и он решил добавить туда товаров, надеясь, что на границе этого не заметят.

— Возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 11.27 КоАП России и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России , — рассказали в пресс-службе Сочинской таможни.