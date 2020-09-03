За пять лет в Краснодарском крае отремонтировали 219 школьных спортзалов

Фото администрации КК

За пять последних лет в регионе выделено более 660 миллионов рублей на ремонт строительство спортивных залов в городах и районах.

С 2018 года возведено уже 11 новых спортивных объектов общей стоимостью более 13о млн рублей. Сейчас в них занимаются более 5,5 тыс. детей.

Прямо сейчас в различных районах края строятся еще четыре школьных спортзала .

За пять лет в регионе реализована обширная социальная программа, в ходе которой отремонтировали 219 школьных спортзалов, в том числе и в на селе. В них проходят не только уроки физкультуры, но и спортивные занятия в секциях.

– В текущем году направлено 67,6 млн рублей на капитальный ремонт 24 объектов в 12 муниципалитетах. В 14 школах работы уже завершены, – рассказали в региональном Минобразования