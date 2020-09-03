В середине сентября после капремонта откроют подземный переход в Краснодаре

Фото мэрии Краснодара

Капремонт в подземном переходе по улице Старокубанской ведут впервые со времени его постройки в начале 1980-х годов.

Сооружение обветшало сильнее, чем предполагалось изначально. Поэтому сроки завершения работ пришлось сдвинуть.

В данный момент рабочие укладывают плитку на лестничных сходах, приводят в порядок стены, пол и потолки. Переход вновь откроется 15 сентября.

— Это — не косметический, а именно капитальный ремонт. Причем это не обычный переход, а целая система тоннелей и спусков. Работы предстоит выполнить максимально качественно, поэтому подрядной организации понадобилось больше времени, — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков.

Общая протяжённость перехода — около 320 метров, он имеет сложную форму тоннелей и 10 спусков. После ремонта здесь откроют еще четыре спуска, которые долгое время были закрыты.