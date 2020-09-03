Краснодарская IT-компания вышла на мировой рынок

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Программное обеспечение, сделанное местной компанией, уже активно используется в общественном транспорте Краснодара и в районах края.

Теперь его начали начали использовать и за рубежом. Софт, произведенный краснодарцами, нашел применение в Казахстане, Белоруссии, ЮАР, Бразилии, Монголии, Узбекистане, и даже в некоторых штатах Индии и в Катаре.

Как ни удивительно, своеобразным толчком для развития компании стал карантин.

- Во время карантина компании пришлось искать новые возможности для развития. В результате переговоров с компаниями разных стран программное обеспечение, изобретенное краснодарцами и используемое в Краснодаре, было внедрено в транспортных системах других стран,- рассказал руководитель компании «ЧАС ПИК» Андрей Григоренко,