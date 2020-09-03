Армавирские энергетики отремонтировали свыше 20 км ЛЭП в Новокубанском и Успенском районах

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Сотрудники Армавирского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Забайкаловская – Убеженская». ЛЭП протяженностью 21 км проходит по территории Новокубанского и Успенского районов Краснодарского края. От надежности работы энергообъекта зависит качество энергоснабжения двух тысяч бытовых потребителей и социальных объектов региона, включая школы, детские сады, медицинские учреждения.

Энергетики заменили три опоры ЛЭП, произвели перетяжку провода, смонтировали 39 комплектов современной спиральной арматуры. Такая конструкция позволяет защитить провода от механических повреждений из-за неблагоприятных внешних факторов. В частности. Арматура увеличивает прочность провода при ветре и гололедных отложениях и увеличивает срок его эксплуатации.

Специалисты «Россети Кубань» заменили 250 старых изоляторов на новые, изготовленные из закаленного стекла. В рамках капремонта энергетики также привели в порядок контуры заземления, стойки железобетонных опор, фундаменты металлических опор и обновили предупреждающие плакаты. Кроме того, чтобы минимизировать обрыв провода из-за падения веток, специалисты расчистили охранные зоны ЛЭП от деревьев и кустарников.

– Многокилометровая сеть ЛЭП словно кровеносная система соединяет электростанции и потребителей. От стабильной работы линий зависит надежность электроснабжения жителей, объектов социальной сферы, промышленных и сельхозпредприятий. Поэтому «Россети Кубань» ежегодно вкладывает значительные силы и средства в ремонт и модернизацию, – отметил главный инженер Армавирских электрических сетей Андрей Бабцов.

Всего специалисты «Россети Кубань» запланировали отремонтировать более 460 км главных артерий электросетевого комплекса на востоке Кубани.

Напомним, с начала года армавирские энергетики отремонтировали более 256 км ЛЭП и расчистили от деревьев и кустарников 66 га охранных зон высоковольтных линий.