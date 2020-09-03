Экстренное предупреждение о ливнях, грозе и граде с ураганом распространено на Кубани

Фото ГУ МЧС по краю

Управление МЧС по региону предупреждает о резком ухудшении погоды в регионе в ближайшие три дня.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: вечером и до конца суток 4 сентября 2020г, а также в течение суток 05 и 06 сентября 2020 г. местами в крае (исключая Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем,- сообщает ГУ МЧС по краю.

В сообщении ведомства также говорится о возможности подтоплений и резкого подъема уровня рек в регионе.