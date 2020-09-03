Сбербанк развивает потенциал внешней торговли Юга России

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Среди участников этапа премии в ЮФО три четверти организаций развивают свой бизнес в партнёрстве с Юго-Западным Сбербанком.

В 2020 году генеральным партнёром премии «Экспортер года» стал Сбербанк, уделяющий большое внимание развитию и реализации российского экспортного потенциала как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных игроков рынка. Совместно с Российским экспортным центром, региональными властями и институтами развития банк реализует проекты по обучению и сопровождению бизнеса в решении возникающих при входе на экспортный рынок задач.

К примеру, в 2019 году запущен Экспортный акселератор, участниками которого на данный момент в России стали уже более 750 компаний, из них – 80 представители бизнеса Юга России и Северного Кавказа. Проект помогает начинающим экспортёрам оценить уровень своей готовности по выходу на международный рынок и определить точечный план действий по его повышению. А компаниям, имеющим опыт экспортной деятельности - расширить географию своего присутствия. Многие резиденты Акселератора стали участниками и призёрами премии «Экспортёр года».

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк - ключевой финансовый партнёр экспортного рынка. Наша экспертиза, накопленный опыт и компетенции помогают постоянно развивать удобные сервисы для импортёров и экспортёров, максимально сокращать барьеры на пути выхода на экспорт. Мы отмечаем растущий интерес бизнес-сообщества ЮФО к экспортной деятельности, и активное участие предпринимателей Юга в «Экспортёре года» это ещё раз подтверждает. Рад, что среди участников 75%– наши клиенты. Поздравляю и желаю им победы в федеральном этапе».

Премия проходит в два этапа: окружной и федеральный. Сначала определяются победители и призёры по номинациям среди крупного, среднего и малого бизнеса в 8 федеральных округах России. Затем среди лидеров окружных этапов отбираются победители федерального конкурса. В состав экспертной комиссии, определявшей победителей, вошли представители Сбербанка, Российского экспортного центра, федеральных министерств и объединений предпринимателей.

В Южном федеральном округе по итогам окружного этапа премии победителями в 8 номинациях стали 17 клиентов Юго-Западного Сбербанка. Они получили возможность выйти в финал, где поборются за звание лучших экспортёров страны с лидерами из ещё 7 федеральных округов. Полный список участников и лауреатов окружного этапа Премии «Экспортёр года» по ЮФО опубликован на сайте организатора премии - Российского экспортного центра.