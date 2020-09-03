После реконструкции газовой станции газ появится в 11 поселках Успенского района

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Успенский район-далеко не из передовых. По уровню социально-экономического развития находится на 31 месте в крае, и собственных средств для реализации программ развития явно не хватает.

Поддержку оказывает регион. В 2020 году объем помощи из регионального бюджета вырастет на 100 миллионов, и составит 850 млн рублей.

В ходе поездки в район губернатор Кубани подчеркнул ,что здесь есть все возможности для успешного развития.

– У района есть все перспективы по созданию собственного промышленного кластера. Первый шаг – строительство завода по производству строительных смесей на 600 мест. Я готов лично подключиться к переговорам с инвестором. Нам нужны новые точки роста экономики, – отметил Вениамин Кондратьев.

Давнишнюю проблему с подключением к газу в районе поможет решить реконструкция газораспределительной станции в селе Успенском. К 2024 году мощность объекта будет увеличена в два раза – до 400 млн кубометров газа в год.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что параллельно нужно строить подводящие и разводящие сети. Это даст возможность газифицировать 11 местных сел с населением более 2200 человек.