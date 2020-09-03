Капремонт завершился в инфекционном отделении ЦРБ в Щербиновском районе

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Столь значительный ремонт в здании больницы в Щербиновском районе не проводился примерно 50 лет. На проведение работ из краевого бюджета выделено более 21 млн рублей.

В инфекционном отделении полностью заменены все коммунальные сети, здесь появились современные вентиляционная система и система кондиционирования.

В здании заменили двери, ремонт проведен и в палатах для пациентов

В клинико-диагностическую лабораторию установлено новое оборудование ,позволяющее проводить около 200 видов исследований.

В 2020 году на капитальный ремонт 40 больниц и поликлиник в муниципалитетах региона выделено около 1,7 млрд рублей.

- А всего в этом году финансирование национального проекта «Здравоохранение» составляет порядка 7 млрд рублей, что в полтора раза превышает сумму прошлого года,- рассказали в краевом Минздраве.