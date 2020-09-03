Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители многоэтажки на улице 70-летия Октября, 24 в Краснодаре устали жить без лифта. По словам людей, пешком они ходят с марта.

- В доме проживают и пожилые люди, и инвалиды, и семьи с маленькими детьми. Для некоторых одолеть несколько этажей пешком – практически невыполнимая задача, - жаловались краснодарцы в соцсетях.

Свою проблему они решили придать огласке, а все потому, что работы по замене лифта не ведутся.

- Изначально срок ввода в эксплуатацию был указан до 30 июня нынешнего года, однако каждый раз долгожданная дата переносится на неопределенный срок. Что делать дальше, не знаем, - говорили горожане.

В итоге краснодарская прокуратура взяла на контроль замену лифта в доме на 70-летия Октября. Надзорное ведомство организовало проверку по факту жалоб жителей.

- По сообщениям горожан, лифт там должны были заменить в рамках капитального ремонта, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края. - Сам дом входит в план на выполнение капремонта в 2020 году.

Как пояснили в прокуратуре, во время проверки дадут оценку действиям подрядчика, который менял лифтовое оборудование в этом доме. Кроме того, зададут вопросы и сотрудникам Краснодарского краевого фонда капремонта многоквартирных домов.

- Эта организация должна осуществлять контроль выполнения работ подрядчиком, - добавляет пресс-служба ведомства.