В центре Краснодара легковушка столкнулась с трамваем

Фото: @kttu_krd

В центре Краснодара произошла авария. На перекрестке улиц Гоголя и Леваневского легковой автомобиль столкнулся с трамваем.

- Из-за ДТП простой общественного транспорта составил почти 40 минут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

По словам представителя пресс-службы, стояли трамваи маршрутов №1, 5, 11, 15 от Гоголя - Леваневского к Базовской.

По предварительным данным авария произошла по вине водителя автомобиля, который заметил трамвай «Татру» слишком поздно.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре пассажиры толкали трамвай. Из-за неисправности вагоны перекрыли проезжую часть на улице Октябрьской.