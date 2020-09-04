В Краснодаре заканчивают ремонт подземного перехода на Старокубанском кольце

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В краевой столице находятся на завершающем этапе строительные работы в подземном переходе по улице Старокубанской. Здесь капремонт проводится впервые с момента его постройки. Открыть его планируется 15 сентября.

- Сейчас рабочие завершают укладку плитки на лестничных сходах, приводят в порядок стены, пол и потолки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Под землей демонтировали весь торговый ряд, теперь тут будет широкая пешеходная зона. Проходы в переходе уже открыты, но частично, ремонтные работы еще ведутся – кстати, круглосуточно. Еще здесь хотят поставить камеры видеонаблюдения.

В администрации добавили, что сдать объект планировали летом, но сроки сдвинулись, потому что переход оказался в худшем состоянии, чем предполагалось. Эта подземка имеет сложную форму тоннелей и 10 спусков. После ремонта откроют четыре спуска, которые долгое время были закрыты. Их сделают более удобными для жителей с ограниченными возможностями.