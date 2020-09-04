Жители Кубани написали «Диктант Победы»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители региона поучаствовали в международной акции. Тестирование на знание военной истории России прошло на 463 площадках Краснодарского края.

– Написание диктанта позволяет не только вспомнить историю страны, здесь важна патриотическая составляющая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Диктант Победы» писали и кадеты. Вместе с воспитанниками казачьего корпуса в акции приняли участие первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько и начальник корпуса Владимир Маслов.

В России самый первый подобный диктант писали в прошлом году. В этом году международная акция прошла в 75 странах и на всех континентах.