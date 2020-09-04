Прокуратура Краснодарского края: В ДТП с автобусами в Анапе погибла пассажирка

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, которое случилось утром на трассе в районе Анапы. Напомним, авария произошла около 05:30 4 сентября. На дороге столкнулись два автобуса: один приписан к местному санаторию "Эллада", второй осуществлял частные перевозки. В этом заказном автобусе пассажиров не было, в нем ехали только два водителя. Среди пассажиров - детей не было.

По последним данным, в аварии пострадали 8 человек.

- Одна из женщин, получившая травмы, погибла, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, микроавтобус Iveco допустил столкновение с пассажирским автобусом, принадлежащим туристической фирме.

- Будет проведена проверка требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организациями, которым принадлежат автобусы, - сообщают в прокуратуре региона. - В том числе выясним, как проходил предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств и медицинский осмотр водителей.