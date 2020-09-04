Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 4 сентября увеличилось на 92

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 4 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 92 новых случая заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 93 года. Коронавирус выявили в 20 районах Кубани.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Новороссийске и Туапсинском районе выявлено по семь случаев инфицирования. В Северском районе положительный результат на коронавирус пришел у шести пациентов, в Сочи – у пяти. По четыре заболевших зафиксировано в Горячем Ключе и Динском районе. По два человека в Каневском, Кущевском, Тихорецком, Гулькевичском и Кавказском районах. По одному инфицированному в Геленджике, Приморско-Ахтарском, Кореновском, Выселковском, Темрюкском, Крымском, Абинском и Павловском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находится 31 человек, еще пятеро – на ЭКМО.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Краснодара рассказал, как его лечат в больнице от коронавируса. Он поблагодарил медиков.