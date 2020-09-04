Губернатор Кубани поручил краевому минздраву помочь пострадавшим в ДТП в Анапе

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Утром 4 сентября под Анапой в районе поселка Витязево столкнулись два автобуса с людьми. В результате аварии один человек погиб, еще восемь – госпитализированы. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил минздраву края оказать помощь пострадавшим.

– Муниципалитет уже оказывает необходимую медицинскую и психологическую помощь. Переговорил с министром здравоохранения, одного пострадавшего из Анапы доставят в краевую больницу по линии санавиации. Ведомство готово задействовать еще один борт, если это потребуется, – написал глава региона в социальных сетях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в обстоятельствах ДТП с автобусами, которое случилось на трассе в районе Анапы, сейчас разбираются сразу несколько ведомств. Стало известно, что один микроавтобус - заказной, второй - местного санатория. Примечательно, что автобус этой здравницы ранее фигурировал в другой аварии.