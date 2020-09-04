Появились фото с места смертельного ДТП с автобусами в Анапе

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП с автобусами в Анапе. Страшные снимки обнародовали сотрудники МЧС. Именно спасателей задействовали в первую очередь, когда стало ясно, что произошла крупная авария.
Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Удар был такой силы, что автобусы сильно повредились. Пострадавших пришлось вытаскивать на носилках из окон машин.
Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На месте аварии сейчас работают сотрудники МЧС, полицейские, кроме того, проверку проводит прокуратура. Напомним, ранним утром 4 сентября на дороге столкнулись два автобуса.
Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, микроавтобус Iveco, в котором ехали пассажиры в Ставропольский край, выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус, принадлежащий туристической фирме.
Одна женщина погибла, число пострадавших увеличилось до 8 человек, это пассажиры Iveco и водитель автобуса с логотипом санатория "Эллада".