Появились фото с места смертельного ДТП с автобусами в Анапе

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП с автобусами в Анапе. Страшные снимки обнародовали сотрудники МЧС. Именно спасателей задействовали в первую очередь, когда стало ясно, что произошла крупная авария.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Удар был такой силы, что автобусы сильно повредились. Пострадавших пришлось вытаскивать на носилках из окон машин.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте аварии сейчас работают сотрудники МЧС, полицейские, кроме того, проверку проводит прокуратура. Напомним, ранним утром 4 сентября на дороге столкнулись два автобуса.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, микроавтобус Iveco, в котором ехали пассажиры в Ставропольский край, выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус, принадлежащий туристической фирме.

Одна женщина погибла, число пострадавших увеличилось до 8 человек, это пассажиры Iveco и водитель автобуса с логотипом санатория "Эллада".