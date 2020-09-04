На Кубани откроется 80 ярмарок выходного дня

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В эти выходные дни в краевом центре откроется восемь ярмарок. Изначально планировалось семь, но местные житель попросили открыть еще одну.

- Ярмарки продолжат работать на проспекте Чекистов, Думенко и Зиповской. Новые откроются на Восточно-Кругликовской, 26, Героя Яцкова, 13, Уральской, 168 и Каляева, 198. Еще одна ярмарка выходного дня по просьбам местных жителей откроется на улице Захарова, 23, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

А с октября в городе откроют еще семь объектов. Сейчас на прилавках из-за жары можно продавать только растительные продукты – овощи, фрукты, ягоды, мед. А через месяц температура воздуха опустится, и сезон ярмарок будет полноценным. Всего по краю откроется 80 ярмарок выходного дня. Торговые места производителям предоставляется бесплатно.