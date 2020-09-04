Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Хорошая пора»

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 400 или 800 дней.

Вклад «Хорошая пора» можно открыть в любом офисе Банка, Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются и составляют до 5,0% годовых. При открытии вклада в офисе Банка ставки составляют до 4,8% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Хорошая пора» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Условия действительны на 03.09.2020 г. Минимальная сумма срочного Вклада (депозита) «Хорошая пора» 50 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада и способа открытия - Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка. Процентные ставки при открытии Вклада в офисе Банка: 200 дней – 4,0% годовых, 400 дней – 4,4% годовых, 800 дней – 4,8% годовых, при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 200 дней – 4,2% годовых, 400 дней – 4,6% годовых, 800 дней – 5,0% годовых. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Хорошая пора», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка и при наличии технической возможности в Интернет-банке и Мобильном банке. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 549 банкоматов, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров. 16+