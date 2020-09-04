Житель Кубани убил соседку секатором

Расследование продолжается

Убийство произошло в станице Федоровской Абинского района. 79-летняя женщина жила со своим сыном. Вечером 25 августа к ним пришел сосед и попросил пожилую женщину позвать мужчину. Но пенсионерка стала выгонять 34-летнего гостя. После чего он пришел в ярость и напал на хозяйку.

- Между соседями возникла ссора. Во время конфликта фигурант нанес женщине не менее трех ударов ногами по телу, а также один удар секатором по голове. Пенсионерка потеряла сознание, а обидчик ушел, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Через время во двор вышел сын и увидел мать, лежащую на земле. Он вызвал скорую, и пострадавшую госпитализировали. Но женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений, повлекших ее смерть. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.