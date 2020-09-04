В Краснодаре досрочно отремонтируют четыре участка дорог

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В краевом центре появилась возможность привести в порядок несколько улиц из перечня будущего года. За новые участки возьмутся из-за того, что в этом году удалось несколько дорог отремонтировать досрочно.

- Уже приступили к обновлению асфальта на улицах Адыгейская Набережная от Майкопской до Чехова, Захарова от Постовой до моста через Кубань,

Химзаводской от Береговой до Индустриальной и на улице Песчаной от проезда Песчаного до Станкостроительной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что на улице Адыгейская Набережная работы идут к завершению. Они начались 5 августа. Здесь уже положили асфальт, осталось только нанести разметку и установить знаки.

В этом году в рамках нацпроекта отремонтировали 69 участков городских дорог, на 2021 год их запланировано 62.