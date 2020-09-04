ПАО «ТНС энерго Кубань» предлагает воспользоваться новой услугой «Рекомендуемый платеж»

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» направила потребителям, проживающим в многоквартирных домах, августовские квитанции измененного формата.

Обновление связано с запуском новой услуги под названием «Рекомендуемый платеж». Соответствующая графа появилась в счете за потребленную электроэнергию и теперь станет постоянной.

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань»

В правой части обновленной квитанции указаны следующие варианты платежей:

— «К оплате» — обязательный платеж за объем уже потребленной клиентом электроэнергии. — «Рекомендуемый платеж» — предварительный платеж за текущий месяц, рассчитанный исходя из среднемесячного потребления ресурса. — «Сумма», включающая обязательный и рекомендуемый платежи.

Обновленный счет позволяет клиенту самостоятельно выбирать тот вид платежа, который ему предпочтителен: оплатить только обязательный платеж, либо добавить к нему сумму рекомендуемого платежа.

Новая услуга позволит потребителям избежать образования задолженности и начисления пеней, если по каким-либо причинам они не смогут вовремя оплатить счет в предстоящем месяце. Внесение рекомендуемого платежа удобно тем, кто предпочитает не иметь долги и не хочет беспокоиться о наступлении очередного платежного периода, находясь в отпуске, командировке или стесненных финансовых обстоятельствах. Рекомендуемый платеж не только застрахует от появления долга, но и поможет провести грамотное финансовое планирование.

ПАО «ТНС энерго Кубань» также обращает внимание клиентов на то, что в квитанции нового вида будет изменен QR-код, предназначенный для оплаты. Теперь в нем зашифрована сумма обязательного и рекомендуемого платежей. При оплате с помощью устройства, считывающего QR-код, эту сумму можно скорректировать, если клиент выберет для себя другой вариант платежа.

Справка о компании

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 56 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.