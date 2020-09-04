В Армавире за предложение взятки предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей

Решение вступило в законную силу, в настоящее время штраф оплачен.

В Армавире на предприятии ООО «Ирбис» полиция проводила проверку. Организация занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Чтобы уйти от ответственности за нарушения, которые нашли стражи порядка на предприятии, руководитель фирмы от юрлица предложил взятку. За предложенное вознаграждение он поплатился в разы превышающим штрафом.

- В апреле от имени юридического лица должностным лицам отдела МВД России по Армавиру была предложена взятка в размере 15 тысяч руб. в целях увода общества от установленной законом административной ответственности. Сотрудники полиции от взятки отказались, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

По данному факту в отношении фирмы было возбуждено дело о незаконном вознаграждении. Предприятию пришлось выплатить 500 тысяч рублей.