Роспотребнадзор Кубани: одновременные грипп и коронавирус для человека смертельны

Привить планируют больше половины населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае стартует ранняя вакцинация населения от гриппа. Старт прививочной компании в сентябре, а не в октябре-ноябре, обусловлен желанием медиков обезопасить людей от возможного коктейля из гриппа и коронавируса одновременно.

- Если человек за раз заразится этими двумя инфекциями, то прогноз по его здоровью будет весьма тревожный, - заявила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Второй важной причиной является продолжающийся курортный сезон.

- Краснодарский край посетили уже более пяти миллионов человек со всей России. Нам важно удержать традиционно низкие показатели заболеваемости гриппом в регионе, - добавила Гречаная.

Медики для поддержания коллективного иммунитета планируют привить порядка 60% населения региона.