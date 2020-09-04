На Кубань надвигаются ливни с градом

В Краснодарском крае ожидаются сильные ливни и град Фото: Виталий КАРНАУХ

В Краснодарском крае с 4 сентября резко поменяется погода. В регионе уже подул сильный ветер, ожидается, что к концу дня он принесет дожди.

- 5 и 6 августа через регион будет проходить холодный фронт. Практически во всех районах пройдут дожди, начиная с вечера 4 августа. В течение двух дней град может выпасть в любом муниципалитете, в том числе и Краснодаре, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого Гидрометцентра Светлана Попова.

В связи с надвигающимся градом жителям Кубани советуют убрать в безопасные места транспорт и предметы, которые могут побить льдины.

Из-за осадков температура воздуха понизится. 5 августа ожидается 25-30 градусов тепла, а 6 августа – 22-27. Синоптики говорят, что уже жары на Кубани не будет.

Также штормовое предупреждение объявлено в Сочи. На курорте пройдут ливни, а в море высока вероятность образования смерчей.