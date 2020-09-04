Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Сочи скупщика медалей времен Великой Отечественной войны

Фото ГУ МВД по краю
В Сочи полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России оперативным путем получили информацию о скупщике государственных наград.
В одном из отделений Почты России в Адлере, благодаря этой информации, оперативники сумели практически с поличным задержать 57-летнего сочинца прямо в тот момент, когда он получал бандероль с шестью медалями времен Великой Отечественной войны.
По заключению экспертизы, изъятые медали «За Отвагу» являются подлинными. Их продажа преследуется по закону.
Как выяснилось позднее, боевые медали скупщик заказал в Интернете.
- В УВД по городу Сочи находилось уголовное дело, возбужденное в отношении 57-летнего местного жителя по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»,- сообщает ГУ МВД по краю.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит арест сроком до 3 месяцев.