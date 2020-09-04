Жертвами коронавируса на Кубани стали еще два человека

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По данным на 4 сентября за последние сутки в Краснодарском крае скончались два человек. Пациенты умерли в больницах Сочи и Краснодара.

- В Сочи скончалась 89-летняя местная жительница. Она поступила в медучреждение с кашлем, слабостью и высокой температурой. Тест на коронавирус показал положительный результат. Женщина находилась на ИВЛ, но спасти ее не удалось. У нее была сопутствующая гипертоническая болезнь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также умер 68-летний житель Гулькевичского района. Мужчина поступил в Усть-Лабинскую ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Когда у пациента начало ухудшаться состояние, его перевели в краевую специализированную клиническую инфекционную больницу. Но и в Краснодаре медики не смогли спасти его. Мужчина также страдал сопутствующими заболеваниями: болезнями сердца и сахарным диабетом, хроническим гастритом и гипертонией.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 4 сентября за последние сутки на Кубани заболели еще 92 человека. В Краснодаре зафиксирован 41 случай.