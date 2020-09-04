В Сочи ожидают ливни, град и ураганный ветер

Фото мэрии Сочи

Экстренные службы днем 4 сентября распространили срочное сообщение о резком ухудшении погоды в Сочи.

- Днем и до конца суток 5-6 сентября на территории города Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. На реках подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема,- сообщает мэрия курорта.

Но и этим список возможных погодных неприятностей не ограничивается. Как ожидается, в эти же дни, а также ночью и утром 7 сентября, на участке Магри – Веселое над морем могут формироваться смерчи.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. О надвигающемся ненастье извещены руководители курортной сферы и арендаторы пляжей.

Пока в Сочи еще солнечно и очень жарко - до 33 градусов.