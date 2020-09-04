Двое жителей Анапы вынесли из магазина сейф с украшениями и 13 миллионами рублей

Фото ГУ МВД по краю

В полицию по Кавказскому району с заявлением обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из магазина его жены, где торговали сантехникой и электроникой, пропал железный сейф с 13 миллионами рублей и золотыми украшениями супруги.

Входе розыска оперативники установили автомобиль, на котором передвигались грабители.

Одного из подозреваемых, 38-летнего владельца «засветившейся» машины, задержали в Курганинске, а его 39-летнего подельника отыскали в Анапе.

Как выяснилось, мужчины хорошо знали о сейфе заранее и шли именно за ним целенаправленно.

Они отжали металлопластиковую раму, забрали сейф и вывезли его в лесополосу, где вскрыли и забрали деньги и драгоценности. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

- ОМВД России по Кавказскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает ГУ МВД по краю.