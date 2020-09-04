На 10 смену в «Орленок» приедут дети из четырнадцати регионов России

Фото: ВДЦ "Орленок"

На 10 смену во Всероссийский детский центр приедут ребята из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Ставропольского края, Ростовской области, Красноярска, а также из Арктической зоны РФ: Ямало-Ненецкого округа, Чукотского автономного округа, Мурманской и Архангельской областей, Республики Саха, Республики Коми и Республики Карелия. Общая загрузка Центра составит 70% от его проектной мощности.

«Начиная с восьмой смены, Центр принимает детей из разных регионов страны. «Орлёнок» начал делать это первым в России и продолжает оправдывать доверие своих воспитанников и их родителей. С начала летней оздоровительной кампании в Центре уже отдохнули почти 6500 детей. Мы продолжаем строго соблюдать все необходимые меры безопасности и прикладываем максимальные усилия для того, чтобы каждая из смен прошла успешно», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Среди образовательных проектов, в которых дети примут участие, Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», XVI Всероссийская специализированная смена «Юный математик», тематическая смена для членов школьных лесничеств «Лесной подрост», «Профессиональные старты», «Отличная встреча. Детская дипломатия дружбы». Особенным проектом станет инклюзивная смена «Импульс творчества» для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

На всех этапах взаимодействия педагогов и сотрудников Центра с ребятами будут соблюдены правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Трансфер детей из регионов будет осуществляться в специальных автобусах, отдельных вагонах в поездах, а также с помощью чартерных рейсов и «зелёных коридоров» в аэропортах.

Заезд и разъезд участников смены состоится одномоментно, в течение одного дня. Дети пройдут обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» будет организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Также продолжит действовать запрет на проведение родительского дня. Мамы и папы смогут общаться с детьми по телефону.

Десятая смена в «Орлёнке» продлится 21 день — с 7 по 27 сентября 2020 года.