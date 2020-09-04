Кондратьев: «Летом курорты Краснодарского края приняли более 6,2 млн туристов»

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В интервью журналистам 4 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что несмотря на карантинные ограничения в 2020 году, летний курортный сезон в регионе состоялся.

Нынешним летом курорты региона уже успели принять более 6,2 млн туристов. А всего с начала 2020 года здесь отдохнули 7,6 млн человек.

- Конечно, в сравнении с прошлым годом произошло серьезное снижение турпотока, но оно объяснимое. Из-за пандемии и ограничений курорты потеряли самые теплые месяцы весны, а летом отрасль запускалась постепенно, – сказал Кондратьев.

Наиболее успешным для курортной сферы стал август. Загрузка отелей была практически полной. Глава региона с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее курортов. На сентябрь в крупных отелях уже забронировано почти 70% мест.

В крае рассчитывают на хорошую загрузку курортов в межсезонье. В «бархатный сезон» традиционно максимально популярны отели, работающие по системе «все включено», а таких объектов в регионе становится все больше.

– Кроме того, у нас около 600 объектов турпоказа, сотни экскурсионных и туристических маршрутов. Уверен, что простимулирует турпоток в межсезонье и новая федеральная программа с кешбэком за туры, – подчеркнул Вениамин Кондратьев..