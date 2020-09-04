Образование для особенных детей и доступность власти – с такими задачами кандидат «Новых Людей» идет в политику

В этом принципиальное отличие новой партии от других. У Екатерины Терешенковой, руководителя программы для особенных детей, два ярких проекта.

Организация, где работает Екатерина, курирует 8500 подопечных. Это многодетные семьи, нуждающиеся, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них — участники программы «Особый ребенок». И первый проект активистки - «Доступное образование для всех» - прямо направлен на поддержку детей-инвалидов.

Руководитель программы для особенных детей Екатерина Терешенкова. Фото предоставлено партией «Новые люди».

-Ни для кого не секрет, что родители, воспитывающие детей-инвалидов сталкиваются с практически нерешаемой проблемой получения хотя бы среднего образования, - говорит Екатерина. - Так появилась идея проекта «Доступное образование для всех».

Суть его в следующем. Для того, чтобы особенный ребенок мог получить образование, необходим иной уровень подготовки учителей и наличие так называемых тьюторов – наставников, которые могли бы уделять особенным детям повышенное внимание. У таких педагогов должно быть и специализированное образование. Как правило, таких учителей единицы. Тьюторы — тоже формально работают в школах, однако на их содержание, как правило, из бюджетов не выделяется ни копейки. Поэтому роль тьютора приходится брать на себя родителям. Но опять же, далеко не всегда у родителей есть педагогическое образование. И даже если ребенок по состоянию здоровья может посещать школу, то в типовых учебных заведениях нет практически никаких условий для беспроблемного перемещения по зданию ребенка-инвалида.

- Необходимо повышать квалификацию педагогов, работающих с особенными детьми, - говорит Екатерина. - Это даст школам было хотя бы минимально необходимое количество тьюторов. Как показывает практика, родители самостоятельно не справляются с решением этой проблемы. Такая задача, как создание краевого общественного совета, который бы мониторил работу педагогов инклюзивного образования, тьюторов - это уже следующий шаг. На данном этапе проделана важная работа — собрана исходная информация о текущем состоянии дел в школах. Это позволит отслеживать изменения в динамике.

Второй проект активистки «Новых Людей», который называется «Сообщи о проблеме в один клик» может решить одну из главных проблем – наладить диалог между жителями и властью.

Идея второго проекта Екатерины не нова, но от этого не менее актуальна. В российской столице эта программа называется «Активный горожанин». Суть ее в следующем — максимально сократить дистанцию между человеком, с его проблемами и заботами, и тем чиновником, который непосредственно отвечает за решение конкретной проблемы. Через специальное приложение для смартфона фиксируются текущие городские проблемы и отправляются в муниципалитет. В ответ человек получает информацию, что сделано по его обращению.

-Запросы будут поступать волонтерам, - объясняет Екатерина. - Они, в свою очередь, будут готовить официальные запросы, направлять их чиновникам, а затем сообщать заявителям ответы. Сейчас я занимаюсь тем, что пишу техническое задание для подготовки программы, ищу волонтеров и специалистов. В ближайшей перспективе — тестирование программы, ее отладка и запуск.

Депутатский статус для меня – ресурс для реализации задуманного. К тому же, он позволит готовить депутатские запросы по важным городским проблемам, игнорировать которые у чиновников уже не получится. Ответ обязателен.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»