В Сочи иномарка сбила 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

Фото ОГИБДД по Сочи

4 сентября, около 9 часов утра в районе дома 35 по улице Альпийской в центре Сочи автомобиль «Хендэ» сбил 10- летнего мальчика, который переходил дорог по пешеходному переходу.

- По предварительным данным, водитель управляя транспортным средством «Хендэ» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода переходившего проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу справа на лево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход,- сообщает ОГИБДД по Сочи.

Прибывшая на место бригада медиков «Скорой» оказала ребенку помощь.

В ГИБДД напоминает водителям, что с началом нового учебного года в школах необходимо быть гораздо более внимательными при проезде пешеходных переходов.